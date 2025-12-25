Сомнолог Гаврилова сказала, кому полезно спать в обеденный перерыв

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова рассказала aif.ru, полезно ли спать в обеденный перерыв.
«Это вопрос спорный. Кому-то полезно, а кому-то нежелательно. Если у человека уже есть бессонница, и он днем еще будет спать, то тем самым ухудшит качество ночного сна. В то же время некоторые люди, жители больших городов, вынуждены очень рано вставать на работу и поздно ложиться. В течение недели у них накапливается дефицит сна, так как активный день слишком длинный. Тогда, безусловно, сон в обеденный перерыв принесет пользу», — сказала Гаврилова.
Однако, акцентировала сомнолог, сон в обеденный перерыв не должен быть долгим.
«По сути, можно немножко отдохнуть, перезагрузиться: 15−20 минут вздремнуть, уйти в первую фазу сна. Если человек глубоко уснет, то есть сон будет продолжительным, более 30 минут, час или полтора, то пробуждение может быть тягостным. Человек ощутит разбитость, головную боль, вялость, замедление мыслительного процесса. И в этом случае может также ухудшиться качество ночного сна», — подытожила Гаврилова.
