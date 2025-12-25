Сомнолог Гаврилова сказала, кому полезно спать в обеденный перерыв

«Это вопрос спорный. Кому-то полезно, а кому-то нежелательно. Если у человека уже есть бессонница, и он днем еще будет спать, то тем самым ухудшит качество ночного сна. В то же время некоторые люди, жители больших городов, вынуждены очень рано вставать на работу и поздно ложиться. В течение недели у них накапливается дефицит сна, так как активный день слишком длинный. Тогда, безусловно, сон в обеденный перерыв принесет пользу», — сказала Гаврилова.