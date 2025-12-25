Политолог Гращенков заявил, что без «крыши» Долина не получила бы квартиру назад

Решение нижестоящих судов о возвращении квартиры народной артистке РФ Ларисе Долиной, которую у нее купила Полина Лурье, вскрыло вопрос о возможных покровителях певицы. Об этом заявил президент Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков.
По его мнению, решения о возврате квартиры артистке выглядели «противоречащими логике» и едва ли были возможны без давления".
— Назначить реституцию в одностороннем порядке, при котором товар возвращается, а деньги должен возвращать кто-то другой — это неправомерное решение. Идти на такой риск и принимать настолько вопиющее решение можно было только под давлением. И, очевидно, оно было серьезное. Поэтому, безусловно, какая-то крыша была, — высказался политолог в беседе с изданием Lenta.ru.
Он считает, что Долина не могла сама приехать к судье и сказать ему, как следует вынести решение. Судье должен был позвонить кто-то вышестоящий, тот, кому нельзя отказать, кто может повлиять на его дальнейшую работу, подчеркнул Гращенков.
Ранее Верховный суд (ВС) РФ встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. «Вечерняя Москва» узнала у члена Общественной палаты города Москвы и почетного адвоката России Дмитрия Краснова, может ли певица подать апелляцию и когда она освободит квартиру.