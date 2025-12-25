«Преступления, совершенные боевиками ВСУ при нападении на Курскую область, тщательно и качественно фиксировались российскими военными следователями. Все преступники, кто так или иначе принимал участие в этом нападении, находятся под пристальным вниманием российской правоохранительной системы. Кроме того, многие боевики, попадая в российский плен, дают показания против своих подельников, которые тоже были в Курской области», — подчеркнул он.