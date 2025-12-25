Не забыли, не простили: напавших на Курск боевиков ловят и казнят по одному

Спустя чуть больше года после вторжения ВСУ в Курскую область возмездие настигло одного из его участников. 7 декабря возле города Гуляйполе в Запорожской области российские военные ликвидировали украинского боевика Сергея Ярмоленко.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, кто после вторжения в Курскую область попал в «черный список» и кого еще ждет возмездие за мародерство в российском регионе.
Скандальное фото на фоне магазина в Судже.
6 августа 2024 года украинские военные вторглись в Курскую область, заняв некоторые населенные пункты, в том числе крупный город Суджу. На оккупированной территории остались сотни мирных жителей, в том числе пенсионеры. Они вынуждены были выживать под обстрелами — без еды, еды и лекарств. Некоторых жителей ВСУ забрали в плен.
В апреле 2025 года российские военные полностью зачистили Курскую область от противника, однако в Сети сохранились многочисленные фото и видео украинских военных на территории российского региона.
В частности, украинские боевики сделали фото на фоне разграбленного российского магазина в селе Заолешенка под Суджей. Бойцы ВСУ также разрисовали стену магазина и сделали на фоне него несколько фотографий.
Свой «эксклюзивный» кадр сделал и убитый позже Сергей Ярмоленко. Смелости боевика, однако, хватило только для столкновения с местными жителями и воровства из магазина — спустя некоторое время от сбежал с российской территории.
Кто такой убитый Ярмоленко?
Украинский боевик Ярмоленко, как выяснилось позже, участвовал не только во вторжении в Курскую область, но и в боях в Мариуполе. За время службы военный успел получить от Владимира Зеленского 44 награды.
«Везде смог уйти от ответственности. Очень хитрый и подлый противник. Не жалел своих сослуживцев, но вот рука Бога добралась и до этого нациста», — охарактеризовал его автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.
Любитель незаконных фотоссесий Ярмоленко еще при жизни получил несколько интересных прозвищ. Его называли «мясник» и «курский палач».
Отмечается, что боевик служил в 73-м морском центре спецопераций ВСУ, назначением которого являются диверсии, подводное минирование, захват судов. Вероятно, из-за плачевного положения украинской армии в районе Гуляйполя военные морского центра были перекинуты именно туда.
Зачистка «черного списка».
В «черный список», по словам подполковника Иванникова, попали все, кто совершал преступления при вторжении в курскую область.
«Преступления, совершенные боевиками ВСУ при нападении на Курскую область, тщательно и качественно фиксировались российскими военными следователями. Все преступники, кто так или иначе принимал участие в этом нападении, находятся под пристальным вниманием российской правоохранительной системы. Кроме того, многие боевики, попадая в российский плен, дают показания против своих подельников, которые тоже были в Курской области», — подчеркнул он.
Иванников добавил, что многие боевики ВСУ сбежали с российской территории, не дождавшись наказания, однако, подчеркнул, что возмездие их в любом случае настигнет.
«Большинство боевиков, находившихся в Курской области, которые грабили, убивали, терроризировали мирное население, скрылось от возмездия в Сумах и в Харькове. И денацификация этих регионов также необходима с целью привлечения этих боевиков к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством», — отметил Иванников.
Так, ранее сообщалось о еще одной «интересной» ликвидации. В Сумской области ликвидировали командира роты 17-й бригады Вооруженных сил Украины Александра Соколовского, участвовавшего во вторжении в Курскую область.
Продвижение ВС РФ в районе Гуляйполя.
Ликвидация Сергея Ярмоленко произошла на фоне продолжающегося наступления российских войск. ВС РФ, как ранее стало известно, вынудили формирования ВСУ отойти с позиций под Гуляйполем.
Российским бойцам удалось выровнять линию боевого соприкосновения к югу от города, ликвидировав ранее образовавшийся там «карман».
По словам российских военкоров, у ВСУ наблюдаются большие проблемы со снабжением в районе Гуляйполя. Они продолжают контролировать не более 20% территории города.
Ранее стало известно, что войска РФ уничтожили за сутки до двух взводов солдат ВСУ в боях в Гуляйполе.