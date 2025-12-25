Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонсон: Зеленский срывает переговоры, говоря о членстве Украины в ЕС

Слова Зеленского о том, что Киев якобы получил поддержку США в вопросе присоединения к ЕС, срывают переговоры, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Источник: Аргументы и факты

Высказывание Зеленского о том, что Киев якобы получил поддержку Соединённых Штатов в вопросе установления «чётких сроков» присоединения к ЕС, срывает мирные переговоры, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

«Этим планом Зеленский доказал, что оторван от реальности. Он понимает, что он самый высокооплачиваемый актёр в Европе, а может даже и мире. Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает всё, чтобы условия Трампа и Путина стали ещё хуже», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Джонсон отметил, что Зеленский настолько привык к поддержке союзников в ЕС и перестал видеть объективное положение дел на Украине, в том числе провалы украинских войск. Он назвал слова Зеленского «пощёчиной» украинцам.

Бывший украинский парламентарий Олег Царёв рассказал, что Зеленский специально предложил такой мирный план. Он напомнил, что, в частности, Киев отказался отводить войска, однако хочет, чтобы ВС РФ покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.

Ранее политолог из ФРГ Стефан Фрелих заявил, что Зеленский напрасно думает, что Соединённые Штаты поддержат его проект по урегулированию конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше