Высказывание Зеленского о том, что Киев якобы получил поддержку Соединённых Штатов в вопросе установления «чётких сроков» присоединения к ЕС, срывает мирные переговоры, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
«Этим планом Зеленский доказал, что оторван от реальности. Он понимает, что он самый высокооплачиваемый актёр в Европе, а может даже и мире. Жаль, что Украине от этого не легче, но Зеленский делает всё, чтобы условия Трампа и Путина стали ещё хуже», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Джонсон отметил, что Зеленский настолько привык к поддержке союзников в ЕС и перестал видеть объективное положение дел на Украине, в том числе провалы украинских войск. Он назвал слова Зеленского «пощёчиной» украинцам.
Бывший украинский парламентарий Олег Царёв рассказал, что Зеленский специально предложил такой мирный план. Он напомнил, что, в частности, Киев отказался отводить войска, однако хочет, чтобы ВС РФ покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.
Ранее политолог из ФРГ Стефан Фрелих заявил, что Зеленский напрасно думает, что Соединённые Штаты поддержат его проект по урегулированию конфликта на Украине.