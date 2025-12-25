В Башкирии ожидаются сильные морозы в ближайшие дни

В пятницу, 26 декабря, ожидаются осадки в виде небольшого снега также ожидаются местами, причем на северо-западе региона днем он может усилиться до умеренного. Ветер сменится на умеренный, дующий с южных направлений. Ночью будет −23…-28 градусов, при ясной погоде — до −30…-35. Днем потеплеет до −10…-15 градусов, хотя на востоке республики останется холоднее — около −20.