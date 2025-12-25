В Башкирии ожидаются сильные морозы в ближайшие дни

Сегодня, 25 декабря, в Башкирии местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-запада и запада. Столбики термометров днем покажут −19…-24 градуса, в отдельных местах — до −29.
В пятницу, 26 декабря, ожидаются осадки в виде небольшого снега также ожидаются местами, причем на северо-западе региона днем он может усилиться до умеренного. Ветер сменится на умеренный, дующий с южных направлений. Ночью будет −23…-28 градусов, при ясной погоде — до −30…-35. Днем потеплеет до −10…-15 градусов, хотя на востоке республики останется холоднее — около −20.
В субботу, 27 декабря, снова прогнозируется небольшой снег в некоторых районах. Ветер сохранится умеренным, южных направлений. Ночная температура составит −10…-15 градусов (при прояснениях до −20), а днем воздух прогреется до −7…-12 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.