Рейсов между Камчаткой и Владивостоком станет больше в 2026 году

Как сообщил глава региона, в высокий сезон по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток появится дополнительный рейс с частотой один раз в неделю. Это позволит увеличить количество доступных авиабилетов на одном из самых востребованных направлений для жителей Камчатки. Также планируется сделать более доступными билеты по субсидированным тарифам.