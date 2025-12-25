Ричмонд
Рейсов между Камчаткой и Владивостоком станет больше в 2026 году

В летний сезон добавят дополнительный перелет раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году количество авиарейсов между Камчаткой и Владивостоком увеличат. Об этом стало известно после встречи губернатора Камчатского края с руководством S7 Group. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Как сообщил глава региона, в высокий сезон по маршруту Петропавловск-Камчатский — Владивосток появится дополнительный рейс с частотой один раз в неделю. Это позволит увеличить количество доступных авиабилетов на одном из самых востребованных направлений для жителей Камчатки. Также планируется сделать более доступными билеты по субсидированным тарифам.

Кроме того, стороны договорились продолжить работу над увеличением числа рейсов и по другим популярным направлениям Дальнего Востока, в том числе до Хабаровска. Власти отмечают, что возможности авиакомпании и нового аэропорта позволяют наращивать частоту полетов и расширять географию авиасообщения.

