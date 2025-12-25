Москвичи купили по частям «Крутогорский НПЗ» под Омском

Договоры купли-продажи заключены с одним и тем же юридическим лицом — ООО «Юго-Западная лаборатория», владельцем и директором которого выступает Ольга Помозова. Компания зарегистрирована в Москве и специализируется на оказании услуг по экспертизе нефтепродуктов. Совокупная стоимость имущества по итогам конкурсных процедур превышает 41 миллион рублей.
Стоит отметить, что указанная столичная фирма уже неоднократно приобретала у ООО «ВСП Траст» имущество в Крутой Горке. Так, в начале декабря 2025 года за 21,155 миллиона рублей выкуплено порядка 259 единиц имущества, включая оборудование, гараж, порядка 11 земельных участков и 2 корпуса; тогда как в ноябре столичные коммерсанты выкупили несколько участков внутриплощадочных железнодорожных путей, еще один корпус и насосную станцию «Крутогорского НПЗ».
Напомним, ООО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» обанкротилось в начале 2021 года, при этом основные мощности предприятия пытались реализовать еще с весны 2024 года в рамках банкротства «материнской» структуры — упомянутого ООО «ВСП Траст».