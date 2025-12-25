Москвичи купили по частям «Крутогорский НПЗ» под Омском

По состоянию на четверг, 25 декабря 2025 года, конкурсным управляющим ООО «ВСП Траст» объявлено о продаже целого комплекса активов предприятия, относящихся к «Крутогорскому НПЗ». В общей сложности речь идет о 7 лотах, включая склад хранения ГСМ площадью свыше 3,6 тысячи кв. м, внутринагрузочную башню, два производственных корпуса и три мазутохранилища, а также земельные участки в микрорайоне Крутая Горка под каждым объектом совокупной площадью примерно в 4,76 га.