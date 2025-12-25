Казахстанцы перестали смотреть ТВ: что может грозить стране (часть 2)

Важно уточнить: в тексте под «ТВ» мы имеем в виду линейное эфирное/кабельное телевидение как канал массового новостного потребления, а не медиабренды телеканалов, которые развивают сайты, соцсети и видеоплатформы.
Два мысленных эксперимента
Попробуем оценить ситуацию через два мысленных эксперимента — так проще увидеть, где рынок уже принял решение за нас.
Мысленный эксперимент № 1: газета в 2015 году.
Представьте, что в 2015 году к вам приходит инвестор и говорит: «Хочу вложиться в новую газету». Цель может быть любой: заработать как бизнес или продвигать определенную повестку и охватывать аудиторию. Скорее всего — что это поздно. Даже самые сильные печатные проекты в тот период уступали онлайн по охвату. Когда меняется технология потребления, «откатить» аудиторию обратно почти невозможно: можно сохранять нишу, но массовость уходит туда, где людям интереснее, актуальней и удобнее. Характерный пример из Казахстана: печатные версии «Крыши» и «Колёс» были закрыты в 2015 году; руководство проекта прямо указывало, что онлайн обогнал печать еще до закрытия. Тренд был очевиден.
Мысленный эксперимент № 2: ТВ в конце 2025 года.
Теперь второй сценарий. На дворе конец 2025 года, и к вам приходит тот же человек: «Хочу инвестировать в ТВ-канал». За последние годы на развитых рынках появились маркеры, которые обычно означают, что тренд стал необратимым: в США YouTube закрепился как крупнейшая видеоплатформа по просмотрам на экранах телевизоров; Paramount объявляла о закрытии ряда музыкальных MTV-каналов в Европе, объясняя это уходом аудитории к платформам вроде YouTube и TikTok; организаторы премии «Оскар» объявили, что церемония уйдет с эфирного ТВ на эксклюзивный стриминг в YouTube. Если такие решения принимаются на самых богатых медиарынках мира, это обычно означает одно: экономика и привычки аудитории уже не на стороне классического ТВ.
Что это значит для Казахстана.
Массовая конкуренция за доверие, скорость реакции на кризисы и борьба с дезинформацией уже сместилась с ТВ в цифровую среду. Если значительная часть рекламного рынка уходит на глобальные платформы, а местные редакции финансово слабеют, страна сталкивается с развилкой: либо укреплять отечественные онлайн-медиа, либо мириться с тем, что ключевые дискуссии будут жить в среде, где правила задаются внешними платформами и внешними центрами влияния.
Главный практический вывод: деньги и институты должны «следовать» за аудиторией, иначе возникает импорт повестки и рост зависимости от внешней инфраструктуры.
Какие меры можно обсуждать:
Перенастроить госинформзаказ под новую реальность:
Признать, что ТВ перестало быть основным средством массовой информации и стремительно теряет аудиторию.
Государству необходимо технологически и платформенно изменить свой подход к информационной политике.
Перенаправить деньги в реально работающие информационные каналы, чтобы обеспечить информационную независимость страны.
Начать радикально сокращать бюджеты ТВ-каналов и направлять средства на развитие онлайн-СМИ и создание казахстанского контента.
Усилить экономику отечественных онлайн-СМИ:
Использовать международные примеры поддержки журналистики и отечественных СМИ, такие как налоговый кредит на оплату труда сотрудников newsroom в Канаде.
Снизить или убрать налоги с онлайн-СМИ, предоставить налоговые стимулы на зарплату редакций, держащих штат журналистов и редакторов.
Расширить вычеты для рекламодателей, размещающихся в казахстанских онлайн-СМИ.
Привести рекламное регулирование к принципу «одни правила — для всех»:
В digital-реальности запреты «только для своих» неэффективны, так как казахстанская аудитория видит рекламу алкоголя, табака и азартных игр на трансграничных платформах.
Разрешить рекламу алкоголя и табачной продукции, производимой в Казахстане, только в казахстанских онлайн-СМИ, чтобы контролировать рекламу внутри страны.
Дать отечественным спортивным онлайн-медиа равные условия с иностранными каналами при рекламе букмекеров, чтобы не ограничивать их возможности.
Эти меры помогут обеспечить информационную независимость страны и поддержать отечественные онлайн-СМИ.
Мы запретили себе, Казнету, а всем иностранным игрокам на нашем рынке просто не можем технологически. Зачем наказывать себя? Нужно осознать: мы можем контролировать только Казнет, а в остальном интернете все останется как есть. Любыми ограничениями мы только создаем благоприятные условия для иностранных игроков, перенаправляя бюджеты из Казнета на зарубежные сайты и платформы, пополняя бюджеты других государств.
Идея для обсуждения: если крупный рекламодатель размещает значительные бюджеты на глобальных платформах и иностранных сайтах, можно рассмотреть норму или стимул, при котором он должен разместить сопоставимую долю в казахстанских онлайн-СМИ. Пропорции — предмет обсуждения. Можно взять пример с обязанности рекламодателя соблюдать требование по казахскому языку в рекламе и применить аналогичный подход к размещению рекламы в казахстанских СМИ.
Еще один важный аспект — пересмотреть налоговую логику «вычетов» по зарубежным площадкам. Один из вариантов — ограничить налоговую привлекательность расходов на рекламу на зарубежных платформах или у тех, кто не создает редакционный контент в Казахстане. Это поможет избежать субсидирования оттока бюджетов.
Если ничего не предпринимать, рекламные деньги и внимание аудитории продолжат уходить на иностранные платформы. Это ослабит отечественные редакции, а с ними — способность страны быстро формировать собственную повестку, опровергать фейки и удерживать доверие аудитории.
Откладывать решение — значит тратить ресурсы на устаревшую инфраструктуру и не иметь целей по развитию медиа-инфраструктуры, которая требуется в современных условиях.