Казахстанцы перестали смотреть ТВ: что может грозить стране (часть 2)

Теперь второй сценарий. На дворе конец 2025 года, и к вам приходит тот же человек: «Хочу инвестировать в ТВ-канал». За последние годы на развитых рынках появились маркеры, которые обычно означают, что тренд стал необратимым: в США YouTube закрепился как крупнейшая видеоплатформа по просмотрам на экранах телевизоров; Paramount объявляла о закрытии ряда музыкальных MTV-каналов в Европе, объясняя это уходом аудитории к платформам вроде YouTube и TikTok; организаторы премии «Оскар» объявили, что церемония уйдет с эфирного ТВ на эксклюзивный стриминг в YouTube. Если такие решения принимаются на самых богатых медиарынках мира, это обычно означает одно: экономика и привычки аудитории уже не на стороне классического ТВ.