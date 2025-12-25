Ричмонд
В детской музыкальной школе № 2 Иркутска появилась арфа

Иркутск, НИА-Байкал — В преддверии Нового года и 65-летия со дня основания иркутская детская музыкальная школа № 2 получила концертную педальную арфу «Мелисса».

Источник: НИА Байкал

Инструмент был изготовлен на фабрике Resonance Harps в Санкт-Петербурге и доставлен в областной центр по специальному заказу, сообщает пресс-служба администрации города.

Приобретение арфы стало возможным благодаря финансированию из фонда поддержки избирательных округов, который формируется из бюджета города. Инициативу руководства школы поддержал депутат Думы Иркутска по 33-му округу Ростислав Белых.

Арфа — редкий и востребованный инструмент, обязательный для полноценного звучания симфонического оркестра. Его появление позволит школе открыть новое образовательное направление. Уже со следующего учебного года планируется запуск класса арфы в рамках четырехлетней общеразвивающей программы для детей от десяти лет.

«Это значимое приобретение не только обогатит материально-техническую базу одной из старейших музыкальных школ города, но и внесет вклад в развитие культуры Иркутска, открывая юным музыкантам доступ к уникальному оркестровому инструменту», — отметила начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.