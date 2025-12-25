В детской музыкальной школе № 2 Иркутска появилась арфа

Арфа — редкий и востребованный инструмент, обязательный для полноценного звучания симфонического оркестра. Его появление позволит школе открыть новое образовательное направление. Уже со следующего учебного года планируется запуск класса арфы в рамках четырехлетней общеразвивающей программы для детей от десяти лет.