В детской музыкальной школе № 2 Иркутска появилась арфа

Инструмент был изготовлен на фабрике Resonance Harps в Санкт-Петербурге и доставлен в областной центр по специальному заказу, сообщает пресс-служба администрации города.
Приобретение арфы стало возможным благодаря финансированию из фонда поддержки избирательных округов, который формируется из бюджета города. Инициативу руководства школы поддержал депутат Думы Иркутска по 33-му округу Ростислав Белых.
Арфа — редкий и востребованный инструмент, обязательный для полноценного звучания симфонического оркестра. Его появление позволит школе открыть новое образовательное направление. Уже со следующего учебного года планируется запуск класса арфы в рамках четырехлетней общеразвивающей программы для детей от десяти лет.
«Это значимое приобретение не только обогатит материально-техническую базу одной из старейших музыкальных школ города, но и внесет вклад в развитие культуры Иркутска, открывая юным музыкантам доступ к уникальному оркестровому инструменту», — отметила начальник управления культуры администрации города Ольга Стрекаловская.