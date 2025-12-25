Пермский «Молот» завершил год поражением, уступив «Омским крыльям»

Хоккеисты пермского «Молота» завершил год поражением, уступив на домашнем льду «Омским Крыльям», сообщает «КП-Пермь».
Игра проходила в УДС «Молот» в Перми вечером 24 декабря.
В первые 20 минут игры счёт на табло не менялся. Но всё изменил второй период, когда гости из Омска начали уверенную атаку.
Встреча закончилась с итоговым счётом 1:4. Единственную шайбу в ворота противника забросил Иван Пирогов. У команды из Сибири отличились Никита Аноховский, Леонид Николенко и дважды Александр Шевченко.
Таким образом, пермские спортсмены проиграли три из четырёх последних встреч.
«Завершить уходящий год на мажорной ноте не получилось. Благодарим всех, кто сегодня был с командой! Следующий матч проведём уже в 2026 году в Воронеже против “Бурана”, — подвели итоги в телеграм-канале хоккейного клуба.
