Современный ФАП появился в Братском районе вместо изношенного здания 1981 года постройки

Модульная конструкция была возведена после вмешательства прокуратуры.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 декабря. Современный фельдшерско-акушерский пункт возвели в поселке Мамырь Братского района после вмешательства прокуратуры. При проведении проверки надзорный орган установил, что здание действующего ФАПа было построено в 1981 году и находилось в ненадлежащем состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Строение имело высокий уровень износа, и в нем возникали проблемы с электропроводкой. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании приобрести и смонтировать модульную конструкцию для размещения современного ФАПа. Суд удовлетворил требования прокурора. При взаимодействии с региональной властью осуществлен монтаж модульной конструкции для фельдшерско-акушерского пункта. Работы выполнены и сданы в полном объеме.

Ранее агентство сообщало, что прокуратура Братского района провела проверку исполнения законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Установлено, что в 2022 году в рамках реализации нацпроекта учреждением здравоохранения был заключен госконтракт на строительство в деревне Куватке нового фельдшерско-акушерского пункта стоимостью более 7 млн рублей. Однако, вопреки требованиям закона, работы подрядчиком выполнялись с нарушением сроков.