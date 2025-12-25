Современный ФАП появился в Братском районе вместо изношенного здания 1981 года постройки

Строение имело высокий уровень износа, и в нем возникали проблемы с электропроводкой. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании приобрести и смонтировать модульную конструкцию для размещения современного ФАПа. Суд удовлетворил требования прокурора. При взаимодействии с региональной властью осуществлен монтаж модульной конструкции для фельдшерско-акушерского пункта. Работы выполнены и сданы в полном объеме.