Детские пособия жителям Иркутской области выплатят досрочно

IrkutskMedia, 25 декабря. Отделение Социального фонда России по Иркутской области досрочно выплатит ежемесячные пособия для семей с детьми в связи с новогодними праздниками. Получатели получат деньги не позднее 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Иркутской области.
Так, на счета граждан досрочно перечислят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- выплата на первого ребенка до 3 лет;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям;
- ежемесячная выплата из средств материнского капитала;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
Кроме того, в территориях, в которых продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, региональное отделение Соцфонда досрочно выплатит пенсии. Не позднее 29 декабря перечислят деньги на счета получателей из Зиминского, Куйтунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Черемховского и Чунского районов.
Всем остальным категориям граждан Иркутской области пенсии в январе будут зачислены на счета в банковских учреждениях по стандартному графику:
Жители в Иркутске, Усть-Илимском, Иркутском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском, Ольхонском, Слюдянском, Заларинском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Усольском, Усть-Удинском районах и в Усть-Ордынском Бурятском округе получат выплаты 13 января.
Получатели в Ангарском муниципальном округе, Братском, Балаганском, Качугском, Нижнеилимском и Шелеховском районах получат свои пенсии 16 января.
Ранее агентство сообщало, что 6180 жителей Иркутской области получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве. Размер доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты с учетом районного коэффициента. В 2025 году размер «сельской» надбавки составляет в южных районах 2226,93 рублей, в северных — 2895 рублей.