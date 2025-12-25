Детские пособия жителям Иркутской области выплатят досрочно

IrkutskMedia, 25 декабря. Отделение Социального фонда России по Иркутской области досрочно выплатит ежемесячные пособия для семей с детьми в связи с новогодними праздниками. Получатели получат деньги не позднее 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Иркутской области.