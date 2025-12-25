Стало известно, сколько россиян готовы работать вплоть до 31 декабря: статистика удивила

У россиян спросили, когда они готовы завершить работу и уйти на праздники в текущем году. Опрос провели среди трети компаний РФ. Согласно результатам, почти четверть сотрудников готовы трудиться вплоть до 31 декабря. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследований.
Так, 21% респондентов согласились работать до последнего дня года. Большая часть из них — сотрудники офиса.
Как уточняется, к труду вплоть до 31 декабря (среди опрошенных) готовы члены финансовых департаментов и HR-отделов. Помимо прочего, такое желание выразили сотрудники сферы поставки и отгрузки, а также самозанятые.
В этом году граждане часто бывали за границей. По данным статистики, за рубеж выбрались примерно 14 миллионов россиян. Это на 14% больше, чем в 2024 году.