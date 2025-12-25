Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смог накрыл Свердловскую область

Свердловскую область накрыл смог.

Источник: ЕАН

Об этом свидетельствуют данные Уральского гидрометцентра. «С 20:00 24 декабря до 20:00 26 декабря на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков, его цитирует «ФедералПресс».

Одновременно с этим регион накрыли морозы. В четверг, 25 декабря, в регионе ожидаются одни из самых сильных морозов в году. На севере Свердловской области ожидаются значения ниже −40 градусов, в то время как в центре и южнее будет около −25.