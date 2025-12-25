Смог накрыл Свердловскую область

Об этом свидетельствуют данные Уральского гидрометцентра. «С 20:00 24 декабря до 20:00 26 декабря на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении синоптиков, его цитирует «ФедералПресс».
Одновременно с этим регион накрыли морозы. В четверг, 25 декабря, в регионе ожидаются одни из самых сильных морозов в году. На севере Свердловской области ожидаются значения ниже −40 градусов, в то время как в центре и южнее будет около −25.