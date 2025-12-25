В Рождественскую ночь в Уфе пройдут богослужения в 19 церквях и храмах

По его словам, все купели оборудуют сходнями и специальными сооружениями, чтобы люди могли безопасно погружаться. Пути подходов оснастят деревянными настилами и специальными покрытиями. Также появится дополнительное освещение и праздничная иллюминация, скамейки, биотуалеты и контейнеры для мусора. Изо льда создадут ограждения, фигуры и религиозную символику. Также будут работать пункты обогрева и места для переодеваний и точки питания.