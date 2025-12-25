В Рождественскую ночь в Уфе пройдут богослужения в 19 церквях и храмах

В ночь с 6 на 7 января православные христиане Башкирии отметят один из главных религиозных праздников — Рождество Христово. Как сообщили в мэрии Уфы, богослужения пройдут в 19 храмах и церквях города. Начнутся они в 23 часа.
Как сообщил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Ильдус Шангареев на оперативном совещании «Уфимская среда» в администрации, во всех храмах будут дежурить сотрудники различных ведомств.
«Подъездные пути к территориям 16 храмов огородят большегрузной техникой и заградительными конструкциями. Движение транспортных средств ограничат по улицам: Маяковского, Бехтерева, Баязита Бикбая, Кирова, Амурская и Крестьянская», — прокомментировал он.
С 18 на 19 января состоится праздник Крещения Господня. Иордани заготовят в каждом районе Уфы. Но из-за особенностей погодных условий окончательно места будут известны после новогодних праздников.
«Службы города обследуют и очистят дно водоемов, замерят толщину льда, обустроят подъезды и стоянки для автомобилей», — пояснил начальник Управления.
По его словам, все купели оборудуют сходнями и специальными сооружениями, чтобы люди могли безопасно погружаться. Пути подходов оснастят деревянными настилами и специальными покрытиями. Также появится дополнительное освещение и праздничная иллюминация, скамейки, биотуалеты и контейнеры для мусора. Изо льда создадут ограждения, фигуры и религиозную символику. Также будут работать пункты обогрева и места для переодеваний и точки питания.