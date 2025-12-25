Сенсация о России в 2026: биограф объяснила последнее пророчество Ванги

Родившаяся в Струмице (ныне Северная Македония) Ванга с детства говорила на местном диалекте, который имеет свои уникальные фонетические, грамматические и смысловые нюансы. Прямой перевод таких выражений на литературный болгарский, а затем и на другие языки (включая русский) неизбежно влёк за собой потерю оттенков. Фраза, звучавшая как метафора или поговорка на её родном наречии, в переводе могла обрести буквальный и пугающий смысл.