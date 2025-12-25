В иркутской школе № 77 создали интерактивное пространство «Милый сердцу уголок»

На средства гранта в размере одного миллиона рублей в школе появилось новое интерактивное пространство.
Идея проекта родилась у активных родителей учащихся. На лето семьям было предложено стать исследователями: во время отпусков или поездок по России собирать материалы о посещаемых регионах. Задача включала фото- и видеосъемку достопримечательностей, изучение истории, символики, традиций и местной кухни. Собранные материалы — видеоролики, презентации, сувениры, камни и даже песок — легли в основу большой выставки.
На средства гранта школа приобрела современное оборудование для оформления проекта: две большие карты России с новыми регионами, интерактивную панель и мягкие модули для рекреации. На картах отметили все места, которые посетили учащиеся с родителями.
«Наши семьи внимательно изучали Россию во время путешествий. Дети с удовольствием рассказывали об Алтайском крае, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Калининграде и, конечно, о родной Иркутской области. В качестве поощрения для самых активных участников мы организовали образовательную поездку в архитектурно-этнографический музей “Тальцы”, — отметила директор школы № 77 Любовь Пронина.
Проект «Милый сердцу уголок» станет долгосрочным, сообщает пресс-служба городской администрации. Школа планирует и дальше пополнять экспозицию новыми материалами, превратив ее в постоянно действующую интерактивную площадку для изучения географии и культуры России.