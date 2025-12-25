В иркутской школе № 77 создали интерактивное пространство «Милый сердцу уголок»

Идея проекта родилась у активных родителей учащихся. На лето семьям было предложено стать исследователями: во время отпусков или поездок по России собирать материалы о посещаемых регионах. Задача включала фото- и видеосъемку достопримечательностей, изучение истории, символики, традиций и местной кухни. Собранные материалы — видеоролики, презентации, сувениры, камни и даже песок — легли в основу большой выставки.