В России предложили поддержать срочников с ребенком: о каких льготах идёт речь

В Госдуме хотят замораживать выплаты по ипотеке для срочников с ребёнком.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили заморозить выплаты по ипотеке для военнослужащих-призывников, а также для их супругов, воспитывающих малолетних детей. С подобным предложением выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Как стало известно РИА Новости, обращения были адресованы вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Уточняется, что льгота предлагается на весь срок службы по призыву. К ней также прибавляется месяц после демобилизации, чтобы семья успела трудоустроиться и постепенно вернуться к выплатам.

В документе подчеркивается, что ипотечные каникулы подразумевают полную приостановку платежей без начисления штрафов.

Ранее Госдума увеличила меры поддержки участникам СВО и их семьям в виде четырех новых законов.

