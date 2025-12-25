С 1 января самозанятые смогут оформлять больничные листы

Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
По ее словам, участие в эксперименте является добровольным: самозанятый до 30 сентября 2027 года включительно сможет подать заявление в территориальный орган страховщика и самостоятельно выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса.
Парламентарий добавила, что право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов, а изменить решение можно будет раз в год.