С 1 января самозанятые смогут оформлять больничные листы

По ее словам, участие в эксперименте является добровольным: самозанятый до 30 сентября 2027 года включительно сможет подать заявление в территориальный орган страховщика и самостоятельно выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса.