С 1 января самозанятые смогут оформлять больничные листы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут оформлять больничные листы.

Источник: НИА Красноярск

Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По ее словам, участие в эксперименте является добровольным: самозанятый до 30 сентября 2027 года включительно сможет подать заявление в территориальный орган страховщика и самостоятельно выбрать страховую сумму — 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса.

Парламентарий добавила, что право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов, а изменить решение можно будет раз в год.