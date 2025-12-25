СМИ: Трамп в Рождество появился с синяками на обоих запястьях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп появился на публике с синяком на правом запястье, левое было густо замазано тональным кремом. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости.
Глава Белого дома в канун католического Рождества отвечал на вопросы детей, звонивших на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. Американский лидер встречает праздник в своем имении во Флориде. Вместе с женой Меланьей он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки.
На его правой руке было заметно большое красное пятно, которое было замазано тональным кремом. Иногда на этой руке у Трампа пластырь, в этот раз под слоем косметики его было не разглядеть. К этому добавился синий след на левой руке.
После общения с детьми президент США поздравил бойцов на различных военных базах, сказано в статье.
В ноябре Трамп в очередной раз появился на публике с синяком на руке, который замаскировали тональным кремом. Откуда у него появляются синяки и с чем это может быть связано, «Вечерней Москве» объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.