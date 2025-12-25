В Новосибирске с 1 января 2026 года повысят тарифы на связь

Оператор Р2 («Ростелеком») предупредил своих клиентов о повышении цен на 20%, что в среднем приведёт к увеличению стоимости услуг на 75−150 рублей. «Билайн» повысит тарифы на 6−10%, а для некоторых пользователей безлимитный мобильный интернет станет платной опцией за 4,5 рубля в сутки. Компании объяснили изменения ростом НДС, инфляцией и инвестициями в развитие инфраструктуры.