В Новосибирске с 1 января 2026 года повысят тарифы на связь

Крупнейшие российские операторы связи начали информировать абонентов о повышении тарифов с 1 января 2026 года. Изменения коснутся как мобильной связи, так и домашнего интернета, сообщает телеграм-канал «Сибирский Экспресс».
Оператор Р2 («Ростелеком») предупредил своих клиентов о повышении цен на 20%, что в среднем приведёт к увеличению стоимости услуг на 75−150 рублей. «Билайн» повысит тарифы на 6−10%, а для некоторых пользователей безлимитный мобильный интернет станет платной опцией за 4,5 рубля в сутки. Компании объяснили изменения ростом НДС, инфляцией и инвестициями в развитие инфраструктуры.
Провайдеры домашнего интернета также увеличивают абонентскую плату. «Ростелеком» поднимет стоимость услуг в среднем на 60 рублей, а «Новотелеком» в Новосибирске анонсировал повышение цен на 5%. Это уже второе значительное подорожание стационарного интернета за последний год.