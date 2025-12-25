«Говорили, что я старая»: Назым Кызайбай поделилась воспоминаниями об Олимпиаде

32-летняя боксерша поделилась фотографией с Олимпиады и вспомнила, что многие предрекали ей поражение из-за возраста. «Глядя на эту фотографию, я снова понимаю, сколько испытаний осталось позади… Эта фотография не просто о бронзовой медали. Это доказательство пути, который продолжался вопреки недоверию, сомнениям и чужому мнению», — призналась спортсменка.
Перед лицензионным турниром многие говорили, что она слишком старая. Но никто не знает, как тяжело она работала ради своей мечты, отметила Кызайбай. Хейтеры писали ей, что она не выиграет лицензию на Олимпиаду, а если и выиграет лицензию, то проиграет свой первый бой. «Многие не верили в меня. Но я верила в себя. Слова других не имеют значения, слушайте только свое сердце», — призвала спортсменка.
Напомним, в августе прошлого года Кызайбай выиграла бронзовую медаль Олимпиады. Недавно она выставила на продажу автомобиль, который ей подарили за эту победу.