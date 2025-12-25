«Говорили, что я старая»: Назым Кызайбай поделилась воспоминаниями об Олимпиаде

Перед лицензионным турниром многие говорили, что она слишком старая. Но никто не знает, как тяжело она работала ради своей мечты, отметила Кызайбай. Хейтеры писали ей, что она не выиграет лицензию на Олимпиаду, а если и выиграет лицензию, то проиграет свой первый бой. «Многие не верили в меня. Но я верила в себя. Слова других не имеют значения, слушайте только свое сердце», — призвала спортсменка.