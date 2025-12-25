Соцфонд досрочно перечислит детские пособия хабаровским семьям

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО досрочно выплатит семьям детские пособия уже в декабре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В связи с тем, что в первую новогоднюю неделю января в стране выходные дни, в том числе и у банков, жители Хабаровского края и ЕАО получат выплаты за январь в декабре — 25 и 26 числа.