Соцфонд досрочно перечислит детские пособия хабаровским семьям

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО досрочно выплатит семьям детские пособия уже в декабре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В связи с тем, что в первую новогоднюю неделю января в стране выходные дни, в том числе и у банков, жители Хабаровского края и ЕАО получат выплаты за январь в декабре — 25 и 26 числа.
Деньги в банки будут перечислены на единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям; пособие на ребёнка военнослужащего по призыву или мобилизованного.
Ежемесячную выплату из материнского капитала семьи получат 26 декабря.
Зачисление выплат в банки происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
Следующее перечисление пособий родителям будет произведено в привычные сроки — за январь в феврале 2026 года.
Тем, кто получает пособия на почте, смогут получить их в зависимости от графика работы почтового отделения.
Если у вас остались вопросы, их можно задать по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00).