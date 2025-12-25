Ричмонд
Более 1,6 тыс. пачек контрафактных сигарет изъяли в красноярском павильоне

В Красноярске прокуратура взяла под контроль дело о контрафакте табачной продукции.

Источник: Соцсети

По информации надзорного ведомства, осенью 2025 года в торговом павильоне на ул. Красномосковской в Красноярске местный житель незаконно торговал сигаретами, не имея регистрации предпринимателя и лицензии на этот вид деятельности. Покупатели не подозревали, что приобретают контрафакт.

«Правоохранительные органы провели плановую проверку в павильоне под вывеской “Табак”. Внутри полки ломились от табачных изделий с поддельными акцизными марками. Экспертиза показала, что марки были напечатаны кустарным офсетным способом, а не на специальном оборудовании “Гознака” — явный признак контрафакта, предназначенного для чёрного рынка», — рассказали в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ о незаконном обороте табака. Из незаконного оборота изъяли весь товар в количестве более 1,6 тыс. пачек.

Ход расследования дела под контролем прокуратуры.