Более 1,6 тыс. пачек контрафактных сигарет изъяли в красноярском павильоне

По информации надзорного ведомства, осенью 2025 года в торговом павильоне на ул. Красномосковской в Красноярске местный житель незаконно торговал сигаретами, не имея регистрации предпринимателя и лицензии на этот вид деятельности. Покупатели не подозревали, что приобретают контрафакт.