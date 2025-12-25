Отделы ЗАГС Новосибирской области изменят график работы в новогодние праздники

Как сообщили в управлении ЗАГС, в праздничные дни будет осуществляться регистрация рождения и установления отцовства по специальному графику. Так, 3 января с 09:00 до 17:00 приём будут вести отделы ЗАГС Дзержинского, Калининского и Советского районов.
6 января в это же время будут работать отделы Кировского района и Центрального округа.
9 января приём граждан организуют отделы Октябрьского и Ленинского районов.
Обеденный перерыв во всех случаях установлен с 13:00 до 13:48.
Регистрация актов о смерти будет проводиться ежедневно, за исключением 1 января. Специализированные отделы ЗАГС на улицах Потанинской, 42/1 и Немировича-Данченко, 134 будут работать в обычном режиме — с 09:00 до 17:00, с перерывом на обед.
