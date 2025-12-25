В Узбекистане большинство праздников в 2026 году будут «длинными»

Для чего это сделали? Главная цель — чтобы жители страны могли лучше планировать свой отдых, поездки, семейные встречи. Такая практика «длинных» выходных уже давно распространена во многих странах мира и, как показала практика, позволяет людям полноценно отдыхать и проводить время с семьёй.