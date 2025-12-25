В Узбекистане большинство праздников в 2026 году будут «длинными»

Какие праздники будут длинными?
8 Марта — Международный женский день. Отдыхать будем три дня: с 7 по 9 марта.
Навруз. Три выходных подряд: с 21 по 23 марта.
9 Мая — День памяти и почестей. Три дня отдыха: с 9 по 11 мая.
Курбан хайит. Четыре дня: с 28 по 31 мая.
День независимости. Четыре дня отдыха: с 29 августа по 1 сентября.
Новый год-2027. Отдыхать будем с 31 декабря по 3 января, однако здесь есть нюанс: за 31 декабря придётся отработать в субботу, 12 декабря.
Для чего это сделали? Главная цель — чтобы жители страны могли лучше планировать свой отдых, поездки, семейные встречи. Такая практика «длинных» выходных уже давно распространена во многих странах мира и, как показала практика, позволяет людям полноценно отдыхать и проводить время с семьёй.