В Узбекистане большинство праздников в 2026 году будут «длинными»

Vaib.uz (Узбекистан. 25 декабря). В преддверии Нового года узбекистанцы получили приятный подарок: президент страны подписал указ, согласно которому в 2026 году большинство праздников станут «длинными» — жители страны смогут отдыхать не один, а сразу несколько дней подряд.

Какие праздники будут длинными?

8 Марта — Международный женский день. Отдыхать будем три дня: с 7 по 9 марта.

Навруз. Три выходных подряд: с 21 по 23 марта.

9 Мая — День памяти и почестей. Три дня отдыха: с 9 по 11 мая.

Курбан хайит. Четыре дня: с 28 по 31 мая.

День независимости. Четыре дня отдыха: с 29 августа по 1 сентября.

Новый год-2027. Отдыхать будем с 31 декабря по 3 января, однако здесь есть нюанс: за 31 декабря придётся отработать в субботу, 12 декабря.

Для чего это сделали? Главная цель — чтобы жители страны могли лучше планировать свой отдых, поездки, семейные встречи. Такая практика «длинных» выходных уже давно распространена во многих странах мира и, как показала практика, позволяет людям полноценно отдыхать и проводить время с семьёй.