Во Владивостоке управляющие компании штрафуют за лед и снег во дворах

Во Владивостоке продолжаются проверки состояния дворов и прилегающих территорий. Сотрудники административно-территориального управления Фрунзенского района, прокуратуры и административной комиссии нашли нарушения, связанные с уборкой снега и наледи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Во время утреннего рейда специалисты осмотрели территории по адресам: улица Острякова, 7А, а также Океанский проспект, 70 и 76А. Проверяющие зафиксировали толстый слой льда и отсутствие противогололедных материалов. В отношении управляющих компаний составили акты, им направят определения о вызове для составления административных протоколов.
Как рассказали специалисты, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц и управляющих организаций — от 80 до 100 тысяч рублей. В администрации напомнили, что по правилам благоустройства меры по ликвидации снега и наледи должны приниматься сразу после выпадения осадков. На уборку снега отводятся сутки, а на вывоз снега и льда с территории — до трех дней.