Во Владивостоке управляющие компании штрафуют за лед и снег во дворах

Как рассказали специалисты, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц и управляющих организаций — от 80 до 100 тысяч рублей. В администрации напомнили, что по правилам благоустройства меры по ликвидации снега и наледи должны приниматься сразу после выпадения осадков. На уборку снега отводятся сутки, а на вывоз снега и льда с территории — до трех дней.