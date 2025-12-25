В Новосибирске женщина погасила 12 штрафов ради путешествия за границу

Жительница Новосибирска погасила 12 административных штрафов за нарушения ППД, чтобы иметь возможность совершить поездку за границу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.
— Изначально, общая сумма штрафов насчитывала сумму 20 100 рублей. В связи с неуплатой, судебный пристав-исполнитель начислил исполнительский сбор, увеличив общую сумму долга до 51 600 рублей, — рассказали в пресс-службе.
Поскольку на счетах женщины не было средств для принудительного взыскания, судебные приставы добились через суд запрета на выезд из России. Узнав о введенном ограничении через государственный портал, женщина за сутки оплатила всю сумму долга.