Военные РФ ликвидируют солдат ВСУ, окружённых на левом берегу Оскола

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие уничтожают технику и солдат Вооружённых сил Украины, окружённых на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносят операторы беспилотных летательных аппаратов 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе российской группировки войск «Запад».

«Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск “Запад” с помощью БПЛА продолжают уничтожение формирований ВСУ, окружённых на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что для поражения украинской техники, укрытий и пехоты военные РФ активно используют ударные БПЛА войск беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что колонна бронетехники украинского 425-го полка «Скала» предприняла попытку прорыва в промзону, находящуюся на северо-западе Купянска. Попытка прорыва обернулась для украинской армии значительными потерями. В частности, Вооружённые силы Украины лишились поставленного из Австралии танка Abrams.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
