Российские военнослужащие уничтожают технику и украинских солдат, окружённых на левом берегу реки Оскол на купянском участке.
Российские военнослужащие уничтожают технику и солдат Вооружённых сил Украины, окружённых на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары наносят операторы беспилотных летательных аппаратов 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе российской группировки войск «Запад».
«Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск “Запад” с помощью БПЛА продолжают уничтожение формирований ВСУ, окружённых на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что для поражения украинской техники, укрытий и пехоты военные РФ активно используют ударные БПЛА войск беспилотных систем.
Ранее сообщалось, что колонна бронетехники украинского 425-го полка «Скала» предприняла попытку прорыва в промзону, находящуюся на северо-западе Купянска. Попытка прорыва обернулась для украинской армии значительными потерями. В частности, Вооружённые силы Украины лишились поставленного из Австралии танка Abrams.