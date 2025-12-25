От импортозамещения к лидерству: как Россия строит технологический суверенитет на «Платформе будущего»

Он добавил, что власти страны выстраивают комплексную систему поддержки, охватывающую различные сферы: от обеспечения базовых условий для достойной жизни и развития современной образовательной инфраструктуры на всех уровнях — от дошкольного образования до аспирантуры — до расширения возможностей для личностного роста, самореализации, участия в добровольческих инициативах и общественно полезных проектах. Отдельно вице-премьер остановился на широком спектре возможностей для самореализации молодежи в России. Среди них — президентская платформа «Россия — страна возможностей», программа развития «Другое дело», а также сеть из 17 круглогодичных молодежных образовательных центров.