От импортозамещения к лидерству: как Россия строит технологический суверенитет на «Платформе будущего»

В Москве открылся масштабный форум «Платформа будущего: 100 проектов России» (архивное фото).
«Платформа будущего: 100 проектов России» — это цикл специализированных программ, посвященных реализации национальных целей развития, закрепленных в указе президента РФ Владимира Путина. Каждый выпуск концентрируется на отдельном направлении — от социальной сферы и инфраструктуры до экологии, промышленности, экономики и культуры.
В рамках проекта рассматривается ряд перспективных инициатив, среди которых создание скоростного транспорта нового поколения, передовых отечественных материалов для промышленности, а также развитие биопластиков, биотехнологий и биохимии. Скорость, прочность, биотехнологии: три кита будущего, заявил первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров. Что известно о программе и инициативах в ее рамках — в материале URA.RU.
Что планируется сделать в рамках программы.
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал старт серии тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России», представленных в Национальном центре «Россия». Серия из восьми встреч, запланированных на период с сентября по декабрь 2025 года, будет сфокусирована на ключевых инициативах в сфере социальной политики, инфраструктурного развития, экологии, промышленности, экономики и культуры.
В рамках программы были проведены несколько встреч.
В рамках «Платформы будущего: 100 проектов России» рассматривается ряд проектов. Среди них:
Высокоскоростной транспорт будущего — представлен отечественный проект железнодорожной системы, рассчитанной на движение поездов со скоростью до 450 км/ч по бесстыковым рельсам;Материалы нового поколения — в промышленное производство внедряется российский сверхпрочный композитный материал, который уже нашел применение в авиастроении и медицинской сфере;Биоэкономика как стратегический приоритет — направление охватывает разработки в области биопластиков, биотехнологий и биохимии. Главная задача — обеспечение высокой продовольственной безопасности на основе собственных передовых технологических решений;Отдельное внимание в программе уделяется практическим мерам по импортозамещению, формированию замкнутых технологических цепочек, а также подготовке квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и инновационных отраслей экономики.
Главный ресурс страны — талант молодежи.
В рамках программы Дмитрий Чернышенко остановился на проектах для детей и молодежи, реализуемых в рамках национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». По его словам, именно от совместных усилий зависит, насколько будущее страны будет соответствовать тому образу результата, который обозначил Владимир Путин, утвердив национальные цели развития России до 2030 года.
Особое значение, подчеркнул вице-премьер, имеет раскрытие потенциала каждого гражданина. «Наша задача — создать такие условия, чтобы вам хотелось учиться, заниматься, творить, развиваться в тех направлениях, которые вам интересны», — подчеркнул Чернышенко. Его слова приводятся на сайте правительства.
Он добавил, что власти страны выстраивают комплексную систему поддержки, охватывающую различные сферы: от обеспечения базовых условий для достойной жизни и развития современной образовательной инфраструктуры на всех уровнях — от дошкольного образования до аспирантуры — до расширения возможностей для личностного роста, самореализации, участия в добровольческих инициативах и общественно полезных проектах. Отдельно вице-премьер остановился на широком спектре возможностей для самореализации молодежи в России. Среди них — президентская платформа «Россия — страна возможностей», программа развития «Другое дело», а также сеть из 17 круглогодичных молодежных образовательных центров.
«Ваши энергия, целеустремленность, желания и талант молодежи — это главный ресурс нашей страны, который поможет нам добиться целей, поставленных президентом. Поэтому дерзайте, творите, ищите, пробуйте — дорогу точно осилит идущий!» — заключил Чернышенко.
В Национальном центре «Россия» запустили серию тематических программ.
Спикеры на программах рассказали о различных тематиках — от социальной политики до военных технологий.
В Национальном центре «Россия» 11 сентября стартовала серия тематических программ «Платформа будущего: 100 проектов России». Они продолжатся до декабря. В рамках них будут представлены ключевые проекты в сфере социальной политики, инфраструктурного развития, экологии, промышленности, экономики и культуры. Презентацию инициатив проводят члены правительства РФ и руководители федеральных органов исполнительной власти, отвечающие за реализацию национальных проектов и достижение национальных целей.
К участию приглашены авторы и инициаторы проектов, а также представители бизнеса, непосредственно задействованные в их внедрении. К обсуждению также подключились молодые ученые, общественные деятели и представители профессиональных сообществ, говорится на сайте «Россия — страна возможностей».
Какие темы затрагивались на встречах.
Так, например, 26 ноября в формате сессионной презентации была представлена тема «Человек». С докладом выступила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Обсуждение было сосредоточено на проектах, реализуемых в рамках национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». В дискуссии по теме приняли участие сама Голикова, министр культуры Ольга Любимова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также ряд других должностных лиц.
Помимо прочего, о приоритетных проектах в области просвещения, образования и науки рассказали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Инициативы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания представили руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, а также председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов. О программах, направленные на развитие детей и молодежи, рассказали гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль и ректор Мастерской управления «Сенеж», а также гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на форуме сообщила, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» меняется подход к проведению экологической политики. Приоритет делается на профилактические меры, развитие партнерства и внедрение современных технологий.
По ее словам, одним из ключевых инструментов в этой работе стал искусственный интеллект (ИИ). Использование анализа больших данных обеспечило дополнительное поступление в бюджет свыше 10,6 млрд рублей. Кроме того, внедрение внутренних ИИ-помощников позволило ускорить работу специалистов и сократить их административную нагрузку.
Как Россия обеспечила себе технологический суверенитет в 2025 году.
Экономика РФ в текущем году увеличилась на 1%
Рост экономики страны.
Несмотря на замедление темпов экономического роста, вызванное мерами по сдерживанию инфляции, в 2025 году российская экономика увеличится на 1%. В совокупности за последние три года прирост составит порядка 10%. Ряд секторов продолжает демонстрировать заметное повышение показателей и в текущем году. Так, за первые десять месяцев выпуск отдельных видов транспортных средств и оборудования вырос на 33,1%, производство готовых металлических изделий, лекарственных препаратов и медицинских материалов — на 15,9%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2025—2028 годах высокотехнологичные отрасли сохранят опережающие темпы развития. Ожидается, что к 2028 году объем их производства вырастет на 30%.
Лидер в технологической сфере.
О стратегических планах по достижению технологического лидерства 16 декабря сообщил Денис Мантуров в ходе презентации проекта «Платформа Будущего: 100 проектов России. Технологии» По его словам, реализации этой задачи посвящены девять национальных проектов, нацеленных на усиление 15 отраслей промышленности и запуск трансформации ключевых сегментов экономики.
В транспортном комплексе предполагается обеспечить прорыв сразу по трем ключевым направлениям. В авиастроении формируется линейка полностью отечественной гражданской авиационной техники. В железнодорожной отрасли к 2028 году планируется создать российский электропоезд, способный развивать скорость до 400 км/ч. В химической промышленности ставится задача развернуть собственное производство более 700 критически значимых химических продуктов, что позволит значительно снизить и в дальнейшем устранить зависимость от импортных поставок. Отдельный акцент сделан на восстановлении лидирующих позиций России в космической сфере.
Однако в сфере технологий Россия обладает не только амбициозными планами. У страны есть конкретные достижения, делающие ее мировым лидером по ряду направлений.
Первенство в атомной отрасли.
Российская государственная корпорация «Росатом» занимает позицию безусловного мирового лидера в атомной отрасли. Это единственная в мире структура, обладающая полным спектром компетенций — от проектирования и создания объектов до их дальнейшей эксплуатации.
В течение всего четырех лет отечественным ученым удалось ликвидировать отставание от США в данной сфере и разработать собственное ядерное оружие, ставшее тем самым ядерным щитом, который и сегодня остается ключевым элементом национальной безопасности. В области мирного использования атомной энергии Россия также вышла на лидирующие позиции в глобальном масштабе.
Лидерство в военных технологиях.
В стране продолжают активно развивать военные технологии.
Россия продолжает занимать позиции одного из ведущих мировых центров в сфере военных технологий, а также в производстве как оборонительных, так и ударных вооружений. В 2025 году был зафиксирован рекордный объем выпуска основных боевых танков Т-90М «Прорыв» — около 300 единиц в год. Согласно действующим планам, к 2028 году мощности по их производству предполагается увеличить более чем втрое — до 1 000 танков ежегодно.
Существенный рост отмечен и в сегменте беспилотных летательных аппаратов. После трехкратного увеличения выпуска дронов в 2024 году, в 2025-м их производство, по сравнению с предыдущим годом, возросло уже в десять раз. Нового максимума достиг и выпуск боевой авиации — свыше ста самолетов в год. Основную долю в этих поставках составляют фронтовые бомбардировщики Су-34 и многоцелевые истребители Су-35.
Ключевой новинкой российского вооружения в 2025 году эксперты называют гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник». Он, по заявленным характеристикам, сочетает высокую точность, большую дальность поражения и устойчивость к существующим системам противоракетной обороны.
Присоединение РФ к странам «цифровой триады».
Согласно данным Ассоциации электронных коммуникаций, за последние два года российский сегмент интернета продемонстрировал рост более чем на 40 процентов. Выступая на ежегодном Российском интернет-форуме «РИФ-25», первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что страна уже обеспечила себе цифровой суверенитет и, следовательно, не зависит критически от зарубежных онлайн-сервисов и возможных отключений от них.
Ключевым итогом 2025 года в этой сфере стало вхождение России в число государств так называемой «цифровой триады». Это страны, располагающие полным набором собственных цифровых сервисов, включающим три компонента: национальную поисковую систему, собственные социальные сети и собственный мессенджер.
До запуска в РФ в текущем году мессенджера MAX подобным комплексом обладали лишь три государства: США, Китай и Южная Корея. После начала работы мессенджера страна стала четвертой страной, сформировавшей такую триаду, в которую входят поисковая система «Яндекс», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также MAX.