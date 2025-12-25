Европейская страна перестанет признавать небиометрические загранпаспорта россиян

А с 1 января 2026 года Польша также закроет границу для держателей российских дипломатических и служебных паспортов, не соответствующих современным биометрическим стандартам. Ранее, в октябре 2024 и мае 2025 годов, Польша закрыла генеральные консульства России в Познани и Кракове. В ответ на это российская сторона закрыла польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде.