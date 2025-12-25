Европейская страна перестанет признавать небиометрические загранпаспорта россиян

С апреля 2026 года Польша ужесточит въезд для россиян.
Польша с 1 апреля 2026 года прекратит признавать небиометрические загранпаспорта граждан России старого образца. Это следует из данных Еврокомиссии.
Польша не будет принимать старые загранпаспорта россиян, решение вступает в силу с 1 апреля, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Европейской комиссии. Согласно решению, данная мера коснётся документов, не содержащих электронный чип с биометрическими данными владельца.
А с 1 января 2026 года Польша также закроет границу для держателей российских дипломатических и служебных паспортов, не соответствующих современным биометрическим стандартам. Ранее, в октябре 2024 и мае 2025 годов, Польша закрыла генеральные консульства России в Познани и Кракове. В ответ на это российская сторона закрыла польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде.