В аэропорту Кольцово задерживаются и отменяются рейсы

Почти на два часа позже покинет город самолет в Санкт-Петербург. Время его отправки было назначено на 10:05, однако теперь вылет произойдет только в 11:50. Еще по одному рейсу — в Ташкент — время вылета было перенесено на 2 часа 20 минут, а также на 3 часа была задержана отправка самолета в кыргызстанский город Ош.