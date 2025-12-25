В Екатеринбурге 25 декабря 2025 года в аэропорту Кольцово задерживаются и отменяются рейсы. Так, два рейса — в Калугу и Казань — оказались отменены, и еще пять вылетят с задержкой. Данная информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.
Судя по расписанию, вылет по рейсу Екатеринбург — Дубай должен был состояться в 8:00, однако теперь время перенесли на 8:30. Помимо этого, на полтора часа оказался задержан рейс в российскую столицу — Москву.
Почти на два часа позже покинет город самолет в Санкт-Петербург. Время его отправки было назначено на 10:05, однако теперь вылет произойдет только в 11:50. Еще по одному рейсу — в Ташкент — время вылета было перенесено на 2 часа 20 минут, а также на 3 часа была задержана отправка самолета в кыргызстанский город Ош.