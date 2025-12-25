Жительницу Челябинской области будут судить за убийство двух проституток

Позже челябинка совместно с сутенерами совершила убийство другой проститутки. Последняя, переехав в Казань, привезла с собой 2-летнюю дочь, воспитанием которой занималась «хозяйка». В дальнейшем она решила забрать девочку себе. В 2020 году сутенеры похитили ребенка, оформив его на себя по поддельным документам, а фигурантка и еще одна проститутка задушили мать девочки.