Жительницу Челябинской области будут судить за убийство двух проституток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Историю рассказали в следственном управлении Татарстана.
По данным ведомства, двое супругов в 2012 году организовали в Челябинской, Свердловской и Нижегородской областях, Башкортостане и Татарстане незаконное занятие проституцией, в которое в дальнейшем вовлекли фигурантку.
В 2019 году 17-летняя «подчиненная» вышла из-под контроля сутенеров. Владелица незаконного бизнеса вместе с обвиняемой обманом вывезли ее в Верхнеуслонский район Татарстана, где опоили снотворным и задушили. В последующем они расчленили тело и спрятали в лесу.
Позже челябинка совместно с сутенерами совершила убийство другой проститутки. Последняя, переехав в Казань, привезла с собой 2-летнюю дочь, воспитанием которой занималась «хозяйка». В дальнейшем она решила забрать девочку себе. В 2020 году сутенеры похитили ребенка, оформив его на себя по поддельным документам, а фигурантка и еще одна проститутка задушили мать девочки.
«В 2025 году благодаря кропотливой работе следователей личности злоумышленников были установлены. При этом 27-летняя обвиняемая, заключившая досудебное соглашение, сообщила следователям об обстоятельствах убийства несовершеннолетней проститутки в 2019 году. В результате спустя шесть лет после безвестного исчезновения девушки следователями были обнаружены ее останки. В частном домике, где произошло убийство, на потолке криминалисты нашли следы крови, позволившие идентифицировать личность», — говорится в комментарии.
Расследование уголовного дела в отношении двух участников преступной группы продолжается, один — объявлен в федеральный розыск.