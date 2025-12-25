В Новосибирской области в новогодние праздники усилят работу по вывозу мусора

В Новосибирской области в период новогодних праздников будет усилена работа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в частности, запланирован двойной вывоз ТКО. Качество вывоза мусора будут контролировать профильные областные учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Двойной вывоз ТКО с контейнерных площадок многоквартирных домов в Новосибирске и ряду маршрутов по территории агломерации организуют 30, 31 декабря и 2 января. В эти дни на маршруты выведут дополнительные единицы спецтехники, в дни с пиковой нагрузкой выведут до 300 мусоровозов.
Замгубернатора Олег Клемешов отметил, что все необходимые меры для стабильной работы регионального оператора в праздничные выходные были приняты в декабре.