В Новосибирской области в новогодние праздники усилят работу по вывозу мусора

Двойной вывоз ТКО с контейнерных площадок многоквартирных домов в Новосибирске и ряду маршрутов по территории агломерации организуют 30, 31 декабря и 2 января. В эти дни на маршруты выведут дополнительные единицы спецтехники, в дни с пиковой нагрузкой выведут до 300 мусоровозов.