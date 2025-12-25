Губернатор НСО Травников занял 10 место в Национальном рейтинге по итогам 2025 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял десятое место в Национальном рейтинге губернаторов по итогам 2025 года. Эксперты отмечают, что регион завершил период, полный вызовов, в состоянии устойчивого развития, достигнутого благодаря системному подходу, сочетающему экономические и социальные приоритеты.
Экономика региона показала стабильную положительную динамику. Хорошие результаты продемонстрировали ключевые отрасли: промышленность, строительство, торговля и сельское хозяйство. В аграрном секторе был собран рекордный урожай зерновых, превысивший три миллиона тонн. Новосибирская область сохранила статус крупнейшего экспортёра сельхозпродукции в Сибирском федеральном округе, активно развивая внешнеэкономические связи.
Параллельно в регионе уделяется повышенное внимание социальной сфере и поддержке участников специальной военной операции. Сегодня действует более семидесяти различных мер такой поддержки. В ближайшей перспективе, уже в 2026 году, запланирован запуск специализированной службы сопровождения для маломобильных ветеранов и открытие нового современного реабилитационного центра.