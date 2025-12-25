Губернатор НСО Травников занял 10 место в Национальном рейтинге по итогам 2025 года

Параллельно в регионе уделяется повышенное внимание социальной сфере и поддержке участников специальной военной операции. Сегодня действует более семидесяти различных мер такой поддержки. В ближайшей перспективе, уже в 2026 году, запланирован запуск специализированной службы сопровождения для маломобильных ветеранов и открытие нового современного реабилитационного центра.