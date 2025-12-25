Жителя Забайкалья приговорили к 15 годам колонии за призывы к терактам

Согласно материалам дела, в период с 2018 по 2021 год Мыльников участвовал в деятельности запрещённой в России экстремистской организации «Артподготовка»*. Он наносил её символику и лозунги на объекты в посёлке Оловянная, а также публиковал соответствующие видеоматериалы в своих соцсетях. Часть этих публикаций, как установил суд, содержала призывы к посягательству на жизнь президентов России и Белоруссии, а также к причинению смерти людям по политическим и идеологическим признакам, что было расценено как подстрекательство к экстремизму и терроризму.