Жителя Забайкалья приговорили к 15 годам колонии за призывы к терактам

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Забайкалья Петра Мыльникова к 15 годам лишения свободы за участие в деятельности экстремистских и террористических организаций, а также за публичные призывы к терроризму. Первые три года осуждённый отбудет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в период с 2018 по 2021 год Мыльников участвовал в деятельности запрещённой в России экстремистской организации «Артподготовка»*. Он наносил её символику и лозунги на объекты в посёлке Оловянная, а также публиковал соответствующие видеоматериалы в своих соцсетях. Часть этих публикаций, как установил суд, содержала призывы к посягательству на жизнь президентов России и Белоруссии, а также к причинению смерти людям по политическим и идеологическим признакам, что было расценено как подстрекательство к экстремизму и терроризму.

Кроме того, в 2021 году Мыльников выразил желание присоединиться к организации «Террористическое сообщество»*, созданному из числа участников «Артподготовки»*, и в групповом чате обсуждал методы агитации. В 2023 году он получил так называемый «революционный вексель» и партийный билет, подтверждающие его членство.

Дополнительно суд назначил Мыльникову штраф в 100 тысяч рублей, лишил его права заниматься администрированием сайтов и каналов на четыре года и ограничил свободу на один год после освобождения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области. Подозреваемый действовал по указанию украинских спецслужб. Он получил от своих кураторов инструкции по сборке самодельного взрывного устройства (СВУ), приобрёл все необходимые компоненты и спрятал их в заранее подготовленном укрытии. 24 декабря, когда он попытался извлечь детали из тайника для завершения сборки бомбы, его задержали оперативники. Злоумышленник попытался оказать вооружённое сопротивление, но был нейтрализован.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Запрещённые в России террористические организации.