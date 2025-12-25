В Иркутской области выявили продажу мяса без документов

В Иркутской области подвели итоги месячника по безопасности мяса и другой продукции животноводства. С 10 ноября по 9 декабря 2025 по горячей линии принимались жалобы на некачественную и несанкционированную торговлю.
Во время проверок выявили нарушения. В Иркутском районе три из шести проверенных точек продавали мясо без ветеринарных документов, не имели регистрации и торговали незаконно. В Братске выявили пять таких случаев, в Черемхове — два. В Усть-Куте двум продавцам рыбы выдали предостережения.
Всего в 2025 году Управление Роспотребнадзора по региону проверило 1347 образцов мяса. Оказалось, что 4,9% не соответствовали нормам по микробиологии, а 4,4% — по физико-химическим показателям. Забраковали 17 партий общим весом более 636 килограммов.
Муниципалитеты провели 166 рейдов. В Усть-Куте и Иркутске составили административные протоколы за торговлю в неустановленных местах. В Бодайбо нашли одну точку незаконной продажи мяса, материалы переданы в налоговую. В Усолье-Сибирском также нашли нарушителя, с которым провели разъяснительную беседу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на границе Иркутской области задержали более 6 тонн мяса без документов.