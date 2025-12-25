В Иркутской области выявили продажу мяса без документов

Во время проверок выявили нарушения. В Иркутском районе три из шести проверенных точек продавали мясо без ветеринарных документов, не имели регистрации и торговали незаконно. В Братске выявили пять таких случаев, в Черемхове — два. В Усть-Куте двум продавцам рыбы выдали предостережения.