С 2026 года может измениться экосбор на шины: вот что хотят добавить

С начала 2026 года планируется ввести новую систему расчета экосбора для автомобильных шин. Об этом сообщают «Известия».
Новая система подразумевает дополнительный множитель к базовой ставке, который зависит от наличия канцерогенов в составе шин. При их обнаружении коэффициент равен 17, при отсутствии — нулю.
В министерстве подтвердили «Известиям» информацию о разработке изменений, отметив, что проект соответствующего постановления правительства уже прошел согласование.
Сбор за тонну шин в 2025 году составляет около 185 тыс. руб., что является произведением базовой ставки в 10,3 тыс. руб. на коэффициент утилизационной сложности 18.
Ранее в МВД порекомендовали водителям заранее заменить водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период новогодних каникул.