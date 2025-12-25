Слюсарь: военные РФ отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что украинские беспилотники ликвидированы в шести районах региона. По словам губернатора, по предварительным данным, в результате украинской атаки никто не пострадал.
«Воздушная атака отражена с вечера по северу и востоку Ростовской области. БПЛА ликвидированы и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах», — написал Слюсарь в Telegram.
Он отметил, что информация о последствиях на земле будет уточняться.
По данным Минобороны РФ, вечером в среду военнослужащие нейтрализовали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над российскими регионами.
Днём российские военные отразили атаку 132 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Волгограде в районе двух домов упали обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.