На месте омских дач построят микрорайон из высоток со школой и детсадом

На перекрестке улиц Заозерной и Королева в Омске планируют возвести крупный жилой микрорайон. Участок, ранее занятый дачами, уже более десяти лет рассматривается под застройку многоэтажками. Мэрия Омска вынесла вопрос на общественное обсуждение, которое продлится до 15 января.
Ранее здесь начали строить ЖК «Сады Наука», но проект остановился в середине 2010-х из-за банкротства застройщика, оставив три недостроя и обманутых дольщиков.
Сейчас за реализацию взялась омская компания «Стройбетон». По ее инициативе разработан новый проект планировки, именно он и будет представлен специалистам и общественникам.
Согласно документации, на площади 197,7 тыс. кв. м построят девять новых домов в дополнение к трём недостроенным. Среди них — 18-этажная «свечка» с детским садом, шесть 16-этажных корпусов и два здания переменной этажности: 16/18 и 16/18/22 этажа. В микрорайоне смогут проживать около 5,18 тыс. человек.
Основные жилые дома планируют сдать в 2026—2030 годах. Школа, предусмотренная проектом, появится позже — ее строительство запланировано на 2032 год.