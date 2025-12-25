На месте омских дач построят микрорайон из высоток со школой и детсадом

Согласно документации, на площади 197,7 тыс. кв. м построят девять новых домов в дополнение к трём недостроенным. Среди них — 18-этажная «свечка» с детским садом, шесть 16-этажных корпусов и два здания переменной этажности: 16/18 и 16/18/22 этажа. В микрорайоне смогут проживать около 5,18 тыс. человек.