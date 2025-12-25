Политолог Фрелих заявил, что США не поддержат план Зеленского по Украине

— Есть понимание, что РФ побеждает, а американцы больше не являются партнерами Украины. Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Киев. План Зеленского не сработает, — заявил эксперт в интервью каналу Welt на Youtube.