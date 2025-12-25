Президент Украины Владимир Зеленский зря надеется на поддержку Соединенными Штатами своего плана мирного урегулирования конфликта. Об этом высказался немецкий политолог Стефан Фрелих.
По его мнению, план украинского лидера вряд ли поддержат американцы из-за различия позиций между Вашингтоном и Киевом и ситуации на фронте.
— Есть понимание, что РФ побеждает, а американцы больше не являются партнерами Украины. Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Киев. План Зеленского не сработает, — заявил эксперт в интервью каналу Welt на Youtube.
Он добавил, что недавние конструктивные переговоры России и Штатов в Майами продемонстрировали, что Украина и Европа оказались в одиночестве. Это делает будущее режима Зеленского неопределенным.
Соединенные Штаты Америки считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это случится в ближайшие 90 дней. Об этом 24 декабря высказался постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.