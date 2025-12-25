В соцсетях обсуждают скандальное видео: иностранные рабочие подожгли сум, чтобы прикурить сигарету

Интересно то, что видео впервые начало распространяться не в узбекских соцсетях, а в китайском приложении WeChat, после чего его подхватили наши Telegram-каналы и группы, где оно быстро стало вирусным.
Мнения пользователей разделились. Часть комментаторов восприняла произошедшее как оскорбление национальной валюты и, соответственно, неуважение к государственным символам. Они считают, что таких работников необходимо привлечь к ответственности, вплоть до депортации. Многие уверены: если бы похожая ситуация произошла в Китае с иностранцами, меры были бы жесткими.
Другая часть пользователей, напротив, призывает не раздувать скандал. По их мнению, это обычная бытовая выходка без политического или символического подтекста. Они считают, что рабочие просто использовали мелкую купюру — 2 тысячи сумов — вместо бумаги, а уже потом кто-то специально разогнал ролик для формирования антикитайских настроений.
Тем не менее, с точки зрения закона подобные действия могут повлечь ответственность. Согласно статье 215 Уголовного кодекса (Надругательство над государственными символами), за такие действия предусмотрены штраф до 25 базовых расчетных величин (10,3 млн сумов), обязательные общественные работы до 360 часов, либо исправительные работы сроком до трёх лет.
Официальные органы пока ситуацию публично не прокомментировали.