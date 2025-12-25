Ричмонд
В Московском планетарии рассказали, когда начнет расти световой день после зимнего солнцестояния

Московский планетарий: Световой день начнет расти уже с 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Продолжительность светового дня еще почти не увеличилась с момента зимнего солнцестояния. Заметно для людей день начнет прибавляться с 26 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в Московском планетарии.

Специалисты отметили, что период солнцестояния так назван не зря.

«Вплоть до 26 декабря его продолжительность будет практически одинаковой, а вот начиная с 26-го декабря день пойдет на прирост, и к новому году увеличится уже на 5−6 минут», — сказали в планетарии.

Напомним, согласно вычисления астрономов, в 2025 году зимнее солнцестояние произошло 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией.