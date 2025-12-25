В Московском планетарии рассказали, когда начнет расти световой день после зимнего солнцестояния

Напомним, согласно вычисления астрономов, в 2025 году зимнее солнцестояние произошло 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией.