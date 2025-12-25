«Похмельные вечеринки», трибьют Queen и спектакли: куда сходить взрослым на новогодних праздниках в Челябинске

В Камерном театре 6 января в 16:00 психологический клуб «Неидеальных людей» проведет встречу на тему «Мое заветное желание». Участники вместе с юнгианским психологом Татьяной Филатовой и терапевтом Андреем Заостровским исследуют природу желаний. В программе — поиск ответов на вопросы, почему одни мечты сбываются легко, а другие нет, как отличить истинные цели от ложных и откуда брать энергию для их воплощения. Гости также поделятся личными историями чудес. Стоимость участия — 1000 рублей. (18+).