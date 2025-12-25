«Похмельные вечеринки», трибьют Queen и спектакли: куда сходить взрослым на новогодних праздниках в Челябинске

Челябинцам предлагают отметить Новый год в барах и сходить на «похмельную вечеринку».
В Челябинске на новогодних выходных с 31 декабря по 11 января взрослых ждут не только ночные вечеринки. В программе — масштабные концерты-трибьюты легендам рока, спектакли, гастрономические мастер-классы и психологические встречи. Праздничную афишу дополняют танцевальные дискотеки, концерт группы «Йорш» и сольный стендап челябинки — Нади Джабраиловой. Подробнее о событиях — в материале URA.RU.
Где Новый год встретить… (18+).
Новогоднюю ночь, 31 декабря, можно провести на шумных танцевальных вечеринках. В рестобаре Utopia праздник начнется в 22:00 и продлится до шести утра с шоу-программой, конкурсами и трансляцией поздравления президента. Стоимость входа — от 5500 рублей.
Клуб-ресторан «Заря» в это же время начнет праздник с живым вокалом Грейс Мазубы, Дедом Морозом, диджеями и перфомансами от ведущего Дмитрия Колодия. Вход — 1000 рублей, начало — в 22:00.
На Новый год челябинцев ждет множество диджей-сетов.
Bla Bla Bar устроит вечеринку «Новогоднее музлото» с конкурсами и поздравлением от Деда Мороза. Минимальный депозит при бронировании — 10 000 рублей. 31 декабря после 00:00 вход для мужчин — 1500 рублей.
Для любителей более камерного формата бар «ФортеПьяно» в 22:00 откроет двери на новогодний квартирник с традиционными новогодними блюдами, живой акустической музыкой Артема Гайсина и встречей боя курантов у ели с бенгальскими огнями. Стоимость вечера — 18 000 рублей с человека.
После праздника: восстановление сил и январские дискотеки (18+).
С 1 по 6 января ресторан «Максимилианс» приглашает на оздоровительные «похмельные вечеринки». В программе, которая стартует в 19:00, — горячий суп, холодные напитки и живая музыка от челябинских кавер-групп. А также развлекательное шоу от «медсестер» с нестандартными лечебными процедурами. После сбора гостей в 19:00 с посетителей взимается плата — 350 рублей за музыкальное оформление вечера.
После главного зимнего праздника тусовки продолжатся.
5 января в 20:00 в баре Siberia Lounge пройдет танцевальная вечеринка от Kosmo People. Гостей в тематических новогодних нарядах ждут выступления диджеев — MAYARI, MUZA, ENCHI и других. Проходка обойдется — от 1700 рублей.
В «Максимилиансе» 8 января в 19:00 начнется вечеринка «Для своих» с хитами в исполнении группы «Макинтош». Вход также составит 350 рублей после сбора гостей.
Главная сцена: трибьюты легендам с симфоническим оркестром.
5 января в 17:00 в МТС Live Холл начнется концерт Mirror of Enigma. Со сцены прозвучат хиты таких легендарных проектов, как Enigma, GregoriaN и Sandra в новом звучании с использованием этнических инструментов. В программу войдут композиции Sadeness, The Rivers of Belief, Mea Culpa, Return to InnocencE и другие. Билеты на шоу можно приобрести от 1200 рублей. (12+).
В тот же день, 5 января в 20:00 на сцене МТС Live Холл выступит трибьют-бэнд Devotion Mode с программой «Легендарные хиты Depeche Mode “Enjoy The Symphony” Show». Публика услышит знаменитые треки культовой британской группы, включая хиты с альбома Violator, в мощном исполнении, дополненном звучанием симфонического оркестра. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей. (12+).
Трибьют рок-концерты будут сопровождать симфонические оркестры.
7 января в 18:00 МТС Live Холл примет масштабное трибьют-шоу «Богемская рапсодия». Проект Radio Queen в сопровождении симфонического оркестра исполнит главные хиты легендарной рок-группы Queen, такие как «Show Must Go On», «We Are The Champions» и «I Want To Break Free» и другие. Минимальная цена билета — 1000 рублей. (6+).
В клубе Ozz 9 января в 19:00 состоится уральская рок-елка — концерт «Джедайский корпоратив» с группами «Йорш» и «Джедаи». Музыканты представят программу из альтернативного рока и панка. Вход на мероприятие стоит от 500 рублей. (18+).
В ДК железнодорожников 11 января в 18:00 состоится концерт оркестра CAGMO «Песни советских кинофильмов». Симфонический оркестр и хор исполнят аранжировки песен из культовых советских картин: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Бриллиантовая рука», «Приключения Электроника» и многих других. Также в трек-листе — «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Ваше благородие» и «На Тихорецкую состав отправится». Билеты — от 2300 рублей. (6+).
Творчество и психология: для души и нового опыта.
Любителей кулинарии 6 января в 13:00 и 18:00 студия Taste of BASILIC научит готовить рождественский ужин: салат с хурмой и прошутто, утиную ножку конфи и штрудель с мандаринами. Там же, 8 января в 13:00 и 18:00 пройдет мастер-класс по приготовлению стейка пиканья с бататом и кокосового флана с чили-карамелью. Стоимость — 2400 рублей. (18+).
Челябинцев научат готовить блюда с мандаринами и другими фруктами.
4 января в 14:00 в пространстве «Рататуй» покажут, как приготовить салат с мандаринами и индейкой, равиоли с уткой и шоколадно-апельсиновый десерт. А 11 января в 14:00 в «Рататуе» научат готовить филе палтуса с ризотто, салат со свиной вырезкой и новогодний чизкейк. Участие обойдется в 2990 рублей. (18+).
В Камерном театре 6 января в 16:00 психологический клуб «Неидеальных людей» проведет встречу на тему «Мое заветное желание». Участники вместе с юнгианским психологом Татьяной Филатовой и терапевтом Андреем Заостровским исследуют природу желаний. В программе — поиск ответов на вопросы, почему одни мечты сбываются легко, а другие нет, как отличить истинные цели от ложных и откуда брать энергию для их воплощения. Гости также поделятся личными историями чудес. Стоимость участия — 1000 рублей. (18+).
Девушек научат рисовать песком.
Студия SandLand 9 января в 15:30 приглашает на практику «Вдохновение в тишине: медитативное рисование песком на световых столах». Программа включает также работу с МАК-картами и медитацию. Занятие помогает побороть тревогу и стресс, открыв новые грани личности. Стоимость участия — 1500 рублей. (16+).
Стендап: юмор от землячки.
8 января в 19:00 в Конгресс-холле Центра международной торговли состоится сольный стендап-концерт челябинки Нади Джабраиловой, участницы шоу «Женский стендап» на ТНТ. Артистка будет шутить о взрослении и поиске своего места. Билеты можно приобрести от 1400 рублей. (18+).
Театральная сцена.
В Камерном театре 3 января в 17:00 можно будет увидеть спектакль «Блуда и МУДО» по одноименной поэме Алексея Иванова. Постановка, вошедшая в лонг-лист «Национального бестселлера», исследует человеческую натуру через историю о заселении несуществующих детей в обычный летний лагерь. Герои, борясь с жаждой власти и денег в условиях подмены понятий, в итоге приходят к осознанию простой истины о необходимости друг в друге. Билеты стоят от 1200 рублей. (18+).
Марина Федункив приедет в Челябинск на спектакль.
5 января в 20:00 на сцене ДК Железнодорожников состоится спектакль «Сюрприз» с участием актрисы Марины Федункив. В основе сюжета — комедийная и лирическая история по пьесе Александра Галина о двух одиноких женщинах, чья дружба проходит испытание с появлением в их жизни молодого человека «по вызову». Зрителям предстоит узнать, чьи желания окажутся сильнее, удастся ли героиням сохранить дружбу или поделить «волшебного» мужчину. Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. (18+).
6 января в 18:00 Камерный театр представит спектакль «Под одной крышей». История трех поколений женщин — бабушки, матери и дочери, вынужденных жить вместе, исследует темы одиночества, семейных обид и сложного поиска личной свободы в рамках одного дома. Билеты можно приобрести от 800 рублей. (16+).
Множество спектаклей представят в челябинском ДК ЖД.
В ДК Железнодорожников 7 января в 19:00 покажут комедийный спектакль «Женское счастье, или в шоу только мужчины». В основе постановки — авантюра успешной журналистки Ланы Квин, которая решает снять реалити-шоу «Женское счастье» с участием трех друзей, неожиданно для себя подписавших контракт после бурной вечеринки в баре. Главным стимулом для невольных участников становится крупный денежный приз. А зрителям лишь предстоит увидеть, во что превратится этот эксперимент над дружбой и личным счастьем. Билеты — от 1200 рублей. (18+).
9 января зрителей ждут сразу две постановки. В 19:00 в Театральном пространстве Свободы проект «К. О. Т.» представит спектакль «Не Коля». Это история о вынужденном возвращении мужчины в город детства, которое превращается в абсурдное путешествие вглубь себя и болезненный диалог с призраками прошлого, в первую очередь — с отцом. Билет обойдется в 800 рублей. (18+).
В это же время, в 19:00, на сцене ДК Железнодорожников начнется комедия «Магия любви, или Не стреляйте в экстрасенса». Спектакль расскажет о преуспевающем бизнесмене, решившем посмеяться над потусторонними силами. Однако его планы начнут рушиться, когда приглашенный на спиритический сеанс медиум вызовет дух его умершего родственника и запустит череду абсурдных и мистических событий в жизни героя. Цена билета — 2700 рублей. (16+).