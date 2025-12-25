Куда пойти в последние выходные 2025 года в Челябинске. Афиша

В Историческом музее открывается новая выставка «Дед Мороз и все, все, все». Экспозиция расскажет о происхождении привычных новогодних традиций, а также о древних обычаях, советских новогодних ритуалах и праздничных атрибутах Нового года XX века. Кто такой Дед Мороз и Снегурочка, и когда появилась традиция наряжать новогоднюю елку в России. Там же доступна экспозиция «От Рождества до Рождества: путешествие в мир старинных традиций», посвященная празднованию Рождества в дореволюционной России. Экскурсовод ответит на вопросы, почему одни отмечают Рождество 25 декабря, а другие — 7 января, как появилась традиция дарить друг другу рождественские подарки, а также чем раньше наряжали елку, и какие игрушки и сладости мечтали получить в подарок челябинские дети.