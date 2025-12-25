Куда пойти в последние выходные 2025 года в Челябинске. Афиша

В канун Нового года взрослым предлагают насыщенную афишу мероприятий.
Последние дни уходящего 2025 года традиционно наполнены праздничными предновогодними хлопотами, а 27 и 28 декабря для многих — последние выходные, чтобы успеть купить подарки, найти праздничный наряд и поставить галочки напротив длинного списка других дел. Найдите в своем плотном графике пару часов и посетите новую выставку, премьеру спектакля или новинку кино — челябинская афиша предлагает массу увлекательных занятий в канун Нового года.
Выставки.
Публичная библиотека открыла новую экспозицию авторских игрушек «Кукольные сезоны. Рождество», где более двадцати челябинских мастеров представили своих самых лучших кукол. Доступна на третьем этаже до 10 января, вход бесплатный.
В Историческом музее открывается новая выставка «Дед Мороз и все, все, все». Экспозиция расскажет о происхождении привычных новогодних традиций, а также о древних обычаях, советских новогодних ритуалах и праздничных атрибутах Нового года XX века. Кто такой Дед Мороз и Снегурочка, и когда появилась традиция наряжать новогоднюю елку в России. Там же доступна экспозиция «От Рождества до Рождества: путешествие в мир старинных традиций», посвященная празднованию Рождества в дореволюционной России. Экскурсовод ответит на вопросы, почему одни отмечают Рождество 25 декабря, а другие — 7 января, как появилась традиция дарить друг другу рождественские подарки, а также чем раньше наряжали елку, и какие игрушки и сладости мечтали получить в подарок челябинские дети.
Кино.
В кинотеатрах Челябинска в последние выходные декабря представят новинки кинопроката. «Дело семейное», «Снеговик», «Три богатыря и свет клином», «Поймать монстра», новый «Шурик» и второй «Зверополис», последние, 12-е «Елки» и многое другое. Киносеансы доступны практически круглосуточно.
Стендап.
В Стендап-клубе 27 декабря в 19:00 выступят опытные комики и расскажут свои лучшие шутки за 2025 год. Билет на шоу, где можно и погрустить, и посмеяться, стоит 1 000−1 500 рублей.
28 декабря в 17:00 здесь представят возможность проверить свои шутки на публике в рамках формата большого открытого микрофона (вход свободный). А в 20:00 там же состоится битва комиков, где победителя определяют зрители (билет 500 рублей).
Театр.
Челябинская афиша спектаклей в ближайшие выходные — яркая демонстрация мольбы «горшочек, не вари!». В первую очередь оперный театр дает «Щелкунчика», билеты — от 800 до 13 тысяч рублей, сейчас доступны только единичные и самые дорогие экземпляры.
Все театры наполнены праздничной рождественской и предновогодней программой, куда стоит сходить с детьми. Для взрослых предлагаются интересные постановки:
27 декабря в «Многограннике» две актрисы споют содержание писем с мечтами и пожеланиями Деду Морозу. Караоке-ретрит «Расскажи, Снегурочка» в 20:00, билет — 1200 рублей.
Чуть ранее, в 19:00, в мини-театре начнется спектакль по пьесе Маши Конторович «Мои друзья антисемиты» об осознании роли себя и своем месте в мире. Билет — 900−1000 рублей.
28 декабря в 18:00 стартует спектакль «Скажи любви ДА» от арт-пространства «ЛюбаПетя», билет — 1800 рублей.
В 19:00 в Мини-театре начнется спектакль «Девушки в любви», билет стоит 900−1000 рублей. Это истории про девушек в ожидании лучшей жизни, которые ждут принца, но до сих пор одиноки и как будто не живут.
В 19:30 в Horse Head* начнется иммерсивный спектакль «Невероятные приключения Шерлока Холмса в России». В интерактивном шоу с двумя антрактами мастер дедукции распутает сложное дело вместе с гостями. Билет обойдется в 1900—2400 рублей.
Концерты.
28 декабря в «Родине» с 18:00 стартуют концерты «Вдоль по улице метелица метет». В программе — популярные песни из советских кинофильмов и русские народные песни, билеты — от 600 до 1200 рублей.
27 декабря в 19:30 на сцене Конгресс-холла состоится большой совместный концерт уральских АК-47 и TGK. Билеты стоят 3500 рублей.