В Омской области за сутки потушили два пожара — в Исилькуле и Центральном округе

Второй пожар произошёл в Центральном округе Омска, где загорелась металлическая бытовка. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работали восемь огнеборцев и три единицы техники. Открытое горение потушили к 15:24. Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия. Ранее мы писали, что в Омске отказались от масштабных фейерверков в новогоднюю ночь.