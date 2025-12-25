В Омской области за сутки потушили два пожара — в Исилькуле и Центральном округе

24 декабря в Омской области ликвидировали два крупных возгорания.
В Исилькуле около 20:48 загорелось складское помещение площадью 1000 квадратных метров. К тушению привлекли 20 сотрудников МЧС России, шесть единиц техники и добровольные пожарные команды. Из здания успели вывести три единицы сельхозтехники и семь грузовых автомобилей. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали к 1:04. Причина пожара устанавливается.
Второй пожар произошёл в Центральном округе Омска, где загорелась металлическая бытовка. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На месте работали восемь огнеборцев и три единицы техники. Открытое горение потушили к 15:24. Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства происшествия. Ранее мы писали, что в Омске отказались от масштабных фейерверков в новогоднюю ночь.