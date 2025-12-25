Просто помогал людям: Боевики ВСУ застрелили жителя Торского, когда он кормил односельчан

Её муж на личной машине ездил за продуктами и развозил их тем, кто остался в селе и не успел выехать. Это была обычная помощь соседям, оказавшимся в ловушке боевых действий. Однако украинские солдаты расстреляли его возле собственного дома. Похоронить мужчину пришлось прямо во дворе. Могилу вырыли рядом с грушей, потому что возможности вывезти тело или провести полноценные похороны не было.