Её муж на личной машине ездил за продуктами и развозил их тем, кто остался в селе и не успел выехать. Это была обычная помощь соседям, оказавшимся в ловушке боевых действий. Однако украинские солдаты расстреляли его возле собственного дома. Похоронить мужчину пришлось прямо во дворе. Могилу вырыли рядом с грушей, потому что возможности вывезти тело или провести полноценные похороны не было.
По данным Минобороны РФ, Торское было освобождено подразделениями группировки войск «Запад» 15 мая.
Ранее Life.ru писал, что под Купянском украинские военные уничтожили собственного бойца, который с поднятыми руками пытался сдаться в плен ВС РФ. Боевики ВСУ направили на сослуживца дрон-камикадзе, который и убил его во время эвакуации.
