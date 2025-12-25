Ричмонд
«СВ»: Киев отводит в Сумской области 119-ю и 58-ю бригаду из-за потерь

Украинские командиры отводят подразделения 119-й и 58-й бригад Вооружённых сил Украины, а также спецназ погранслужбы в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Украинские командиры отводят подразделения 119-й и 58-й бригад Вооружённых сил Украины, а также спецназ погранслужбы в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Это связано с потерями в рядах этих украинских бригад.

«В Краснопольском районе ВСУ, понеся большие потери, вынужденно отводят подразделения 119 обр ТРО, спецроты 58 омпбр и спецназ ГПСУ на более выгодные позиции вглубь Сумской области», — говорится в сообщении.

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, в Харьковской области военные РФ наращивают усилия в районе Старицы, а также продвигаются в лесу возле Лимана и Волчанских Хуторах.

«Есть успехи на хатненском участке. Противник проводит перегруппировку», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.

Также стало известно, что 57-я мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность.