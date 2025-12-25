«СВ»: Киев отводит в Сумской области 119-ю и 58-ю бригаду из-за потерь

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, в Харьковской области военные РФ наращивают усилия в районе Старицы, а также продвигаются в лесу возле Лимана и Волчанских Хуторах.