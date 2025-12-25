Ричмонд
ОАО «РЖД» засудило бывшего сотрудника

ОАО «РЖД» через суд взыскало деньги с бывшего сотрудника. Он уволился раньше оговоренного срока. Копия решения Кировского районного суда имеется в распоряжении редакции.

Бывший сотрудник РЖД должен компании деньги (архивное фото).

«Ответчик устроился работать в РЖД. Каждому новому сотруднику выплачивается единоразовая материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. При этом сотрудник должен отработать в компании не менее полугода. Пермяк проработал в ОАО “РЖД” менее шести месяцев и уволился по собственному желанию. Его работодатель решил, что мужчина обязан вернуть материальную помощь обратно», — говорится в решении суда.

При увольнении с пермяка взыскали 11 тысяч рублей в счет погашения выплаченной премии. Мужчина остался должен деньги компании, но выплачивать их не стал. Тогда ОАО «РЖД» обратилось в суд и потребовало вернуть недостающую сумму. Требования истца Кировский районный суд удовлетворил полностью. Пермяк обязан выплатить компании 8,4 тысячи рублей, а также стоимость госпошлины.