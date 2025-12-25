ОАО «РЖД» засудило бывшего сотрудника

«Ответчик устроился работать в РЖД. Каждому новому сотруднику выплачивается единоразовая материальная помощь в размере 20 тысяч рублей. При этом сотрудник должен отработать в компании не менее полугода. Пермяк проработал в ОАО “РЖД” менее шести месяцев и уволился по собственному желанию. Его работодатель решил, что мужчина обязан вернуть материальную помощь обратно», — говорится в решении суда.