В Иркутской области годовая инфляция снизилась до 7,1%

— Рост цен связан с сезонным спросом. С наступлением холодов заметно подорожала теплая одежда и трикотаж, так как производители заложили в стоимость выросшие издержки на зарплаты и логистику. За год одежда подорожала умеренно — на 2,6%. Также выросли в цене книги и газеты (на 12% за год) из-за увеличения расходов на материалы и оборудование, — сказал Константин Ермолаев, заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России.