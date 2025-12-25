В Иркутской области годовая инфляция снизилась до 7,1%

В Иркутской области в ноябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,5% по сравнению с октябрем. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Иркутск Банка России, годовая инфляция в регионе снизилась до 7,1%.
— Рост цен связан с сезонным спросом. С наступлением холодов заметно подорожала теплая одежда и трикотаж, так как производители заложили в стоимость выросшие издержки на зарплаты и логистику. За год одежда подорожала умеренно — на 2,6%. Также выросли в цене книги и газеты (на 12% за год) из-за увеличения расходов на материалы и оборудование, — сказал Константин Ермолаев, заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России.
В то же время в ноябре подешевели легковые автомобили, мебель, компьютеры и смартфоны. Причиной стало снижение спроса из-за дорогих кредитов, что вынудило продавцов устраивать распродажи. Укрепление рубля также повлияло на стоимость импортных товаров. В целом за год автомобили, компьютеры и смартфоны подешевели, а мебель подорожала незначительно.
В целом по России годовая инфляция снизилась до 6,6%. Банк России, оценив замедление роста цен, снизил ключевую ставку в декабре, но будет поддерживать высокие процентные ставки для дальнейшего снижения инфляции. Прогноз предполагает, что в 2026 году инфляция опустится до 4−5%, а затем стабилизируется на уровне 4%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске стоимость проезда из Центрального района увеличится до 100 рублей.